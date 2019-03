N'Djamena : des réseaux d'adduction d'eau rétrocédés à la société des eaux

La mairie de la ville de N'Djamena a rétrocédé trois réseaux d'adduction d'eau des quartiers Chagoua, Dembé et Darassalam à la Société tchadienne des eaux (STE), ce jeudi 14 mars. La cérémonie a eu lieu au quartier Chagoua, dans le 7ème arrondissement, en présence du maire 2ème adjoint de la ville de N'Djamena, Esther Woibogo.



Ces installations de distribution d'eau potable sont officiellement inaugurées par la STE qui sera désormais en charge de leur gestion.



D'après le maire de la Commune du 7ème arrondissement, Ahmat Mahamat Gueme, "ces infrastructures d'adduction d'eau confiées à la STE amélioreront sans nul doute la distribution en eau potable".



"Nous demeurons convaincus que la STE s'emploiera à pérenniser ce système de distribution d'eau potable qui fait le bonheur des habitants des quartiers", a souligné Esther Woibogo, maire 2ème adjointe de la ville de N'Djamena.



"Nous, nous engageons au nom de la société, à rappeler fidèlement notre mission de service public en assurant la pérennisation de ces ouvrages et en donnant de l'eau en quantité et qualité suffisante à toute la population", a précisé pour sa part, Koubra Hissein Itno, directrice générale de la STE.



Ces réseaux de distribution sont issus d'une coopération entre la mairie de N'Djamena et l'Agence française de développement. Ils résultent d'un projet de service de base et environnement urbain, exécuté de 2007 à 2010.