N'Djamena : des solutions pérennes annoncées pour mettre fin aux délestages

Le président Idriss Deby a promis samedi des solutions pérennes face aux délestages d'électricité dans la capitale, rappelant que des investissements importants sont en train d'être réalisés (construction de centrales, réhabilitation de matériels, agrandissement du réseau).



Selon le président, l'interconnexion Tchad-Cameroun va "certainement démarrer en 2021", tandis que la densification du réseau de la ville de N'Djamena est également prévue pour un montant de 41 millions de dollars.



Idriss Deby a énuméré d'autres projets : une centrale de 100 Mw qui est en cours de construction à Gaouï et l'augmentation sur fonds propres de l'État des capacités de transit de la SNE.



S'agissant du grand projet d'interconnexion Tchad-Nigeria, un comité de pilotage est mis en place pour acter la mise en oeuvre.



"Ces projets permettront d'assurer la disponibilité de l'énergie en qualité et en quantité à N'Djamena, et à des prix supportables dans l'ensemble des ménages. Leur mise en oeuvre doit être immédiate. Le gouvernement travaille pour ça", a dit Idriss Deby.



Quant aux défis en eau potable, le président promet des extensions de canalisation d'eau potable pour résoudre la distribution d'eau, ainsi que la construction des bornes fontaines dans les nouveaux quartiers de N'Djamena.