N’Djamena : elle a failli étrangler sa mère

La fille a grandi presque entièrement avec sa mère, qui est divorcée et âgée d'environ quarante ans. Comme de nombreuses familles pauvres de la capitale, Mme X et sa fille Y font chaque jour le tour de la ville pour assurer leur survie et leur loyer.



La semaine dernière, la fille est tombée malade, et sa mère nous a expliqué avoir dépensé toutes ses économies pour la soigner. "Tout ce que j'avais comme réserve a été utilisé dans les soins de ma fille, mais Dieu merci elle est en bonne santé aujourd'hui", rassure-t-elle.



Cependant, ce soir-là, la mère a expliqué à sa fille qu'il était important de travailler car il n'y avait rien à manger à la maison. La fille a répondu à sa mère avec colère, et l'atmosphère s'est rapidement envenimée. Ignorant les causes de la frustration de sa fille, la mère a insisté, et après un court moment, la fille a pris un morceau de brique et a commencé à attaquer sa mère. Les voisins ont dû intervenir pour empêcher la jeune fille d'étrangler sa mère.



Selon les voisins, ce n'est pas la première fois que la fille et sa mère se disputent. Les colocataires ont également confirmé que la fille n'est ni folle ni mentalement malade. Pour sa part, la mère a admis que sa fille avait peut-être mal vécu les travaux domestiques qu'elle était censée effectuer depuis qu'elle était devenue adolescente.



"Nous effectuons pratiquement tous les travaux domestiques, mais depuis qu'elle est devenue majeure, ma fille a commencé à détester ce travail", explique la mère de la fille.



Il est crucial d'établir une communication saine entre les parents et leurs enfants, en particulier pendant la puberté, afin d'éviter de telles situations de conflit.