N'Djamena : l'accès à Internet pleinement opérationnel

Les 6ème, 7ème et 9ème arrondissements de N'Djamena ont de nouveau accès au réseau Internet ce 27 octobre, après plusieurs jours de suspension, à la suite des manifestations meurtrières du 20 octobre.



Du marche de Dembé en allant vers Habbena et en passant par Chagoua, le réseau interne était fortement perturbé voire inaccessible ces derniers jours.



À ce jour, le gouvernement réfute toute restriction localisée d'accès à Internet mais évoque un afflux d'utilisateurs. « Avec le couvre-feu, tout le monde est chez soi et à l'affût de l'information. Tout le monde est connecté en même temps. Il y avait déjà des problèmes de connexion qui ont été malheureusement accentués. Même les opérateurs ont été conviés par le gouvernement pour améliorer les choses. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de coupure d'internet sur le territoire tchadien », avait réagi Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication à RFI.