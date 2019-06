N'Djamena : l'hôpital Tchad-Chine en réfection pour mieux accueillir les patients

Une vaste opération de réfection et d'équipement de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, a été entamé jeudi 6 juin à N'Djamena.



La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur de la République Populaire de la Chine, du directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, du directeur général de l'hôpital Amitié Tchad Chine et du corps médical de l’hôpital.



Une réfection du complexe hospitalier



Le remplacement de la porte principale est la première étape de la phase de réfection de l’hôpital et des équipements, au cours de l’année 2019.



La réfection est financée par la République de Chine.



Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr. Mahamat Hamit Ahmat, a exprimé toute la gratitude et les remerciements du Tchad à la République Populaire de Chine, qui n'a jamais cessé d'apporter au peuple tchadien son soutien, notamment sur le plan sanitaire.



Des services médicaux depuis 20 ans



L'hôpital de l'amitié Tchad-Chine est l'un des hôpitaux les plus fréquentés au Tchad, fournissant des services médicaux depuis une vingtaine d'années.



Depuis la construction de l'hôpital, 169 médecins chinois ont été envoyés pour renforcer son service.



Chaque année, le Gouvernement chinois fait un don de médicaments et équipements.