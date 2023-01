N'Djamena : l'unique voie publique de sortie du 1er arrondissement, un défi pour les usagers

Cette voie bitumée a été construite sans une vision adéquate et cela se reflète dans les difficultés rencontrées par les automobilistes. La circulation y est devenue très difficile, les files d'attente se formant régulièrement, et les conducteurs se plaignent des retards conséquents qu'ils subissent.



Malheureusement, cette situation est symptomatique de la façon dont les choses sont gérées au Tchad. Il est fréquent que des décisions soient prises sans réflexion adéquate et que les autorités se retrouvent dans la situation de devoir réparer les erreurs commises. Dans ce cas précis, la mairie centrale essaie de séparer les voies par des grillages en fer pour tenter de régler le problème, mais il est clair que cette solution de fortune ne résoudra pas les difficultés à long terme.



Il est crucial que les autorités prennent des mesures pour régler les problèmes de circulation à N'Djamena et qu'elles planifient les projets de construction de manière plus efficace afin d'éviter des situations similaires à l'avenir.