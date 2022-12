N’Djamena : la chambre des délégués communaux exige l’amélioration des conditions de travail

Cette assemblée générale est relative à la restitution des démarches administratives entreprises par la chambre quant à l’amélioration des conditions de travail aux agents, à la base.



« Nous, personnels communaux, subissons des injustices cruelles de la part de l’exécutif pour son intérêt personnel, égoïste. L’exécutif refuse volontairement d’appliquer la convention collective applicable au personnel de la commune qui consiste à mettre en œuvre la grille d’augmentation de 300 points adoptée par la commission paritaire au cours de sa réunion du 17 mai 2011, confirmée par le décret n°1249 du 12 septembre 2011 », souligne Payang Naïbe, rapporteur général de la chambre des délégués.



La chambre des délégués revendique entre autres l’application de la grille salariale de l’annexe 1 de la convention collective, le versement de l’indemnité de transport comme stipulé dans l’article 73 de ladite convention, la protection sociale des agents des communes conformément à l’article 32 de la convention collective, le paiement des primes sociales des retraités dans un bref délai, le paiement des droits successoraux, le versement de l’assistance de décès avec promptitude, la résiliation des contrats du personnel admis à la retraite et du personnel détaché et mis à la disposition des communes par complaisance, le versement des appels des avancements réguliers de 2014 à nos jours, le versement régulier de la cotisation sociale à la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNPS), la déclaration du personnel recruté à la CNPS, la restitution des salaires coupés par l’ex-Inspection générale d’État (IGE) et la prise en compte des avancements des recrues dans les communes.



La chambre de délégués de rappeler aux maires d’arrondissements que le président de la transition a insisté sur l’amélioration des conditions de vie de travailleuses et travailleurs du secteur étatique, par-étatique ainsi que privé, lors de son adresse à la nation.



Ainsi, la chambre sollicite l’implication du président de la transition afin que des solutions leurs soient trouvées.