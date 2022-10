N’Djamena : la diaspora chinoise fait un don aux sinistrés du lycée de Walia

L’ambassade de la République populaire de Chine, en collaboration avec la Fédération des chinois resident au Tchad, a fait un don de vivres ce 29 octobre 2022 aux sinistrés de la crue du fleuve.



Lea sinistrés sont cantonnés au lycée de Walia, dans le 9ème arrondissement. C’est la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Isabelle Housna Kassiré qui a officié la cérémonie de réception.



Ce don est composé de 24 tonnes de farine, 2,4 tonnes de sucre, 6000 litres d’huile d’arachide, 10.080 barres de savon et une quantité importante d’eau minérale.



Selon l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, ce don est un geste humanitaire. Il s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Tchad et la Chine.



La secrétaire d’État Isabelle Housna Kassiré salue à juste titre ce geste de la part de la diaspora chinoise aux sinistrés. Pour elle, face à ce phénomène naturel, les défis sont énormes.



Elle lance un vibrant appel aux pays amis et aux partenaires afin de dresser des digues pour contrecarrer la crue.



Le don vise à atténuer la situation précaire des sinistrés des inondations liées à la crue.