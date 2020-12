N'Djamena : la direction du marché à Mil appelle au respect des mesures Covid-19

.La direction du Marché à Mil de N'Djamena a appelé lundi au respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, à travers une note circulaire.



"Vu la nécessité et la situation de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 que traverse le pays, le directeur du Marché à Mil demande à la population et aux commerçants du marché à mil de respecter les mesures d'hygiène et de prévention contre le Covid-19 édictées par les autorités.



Sous peine d'être exposés à des sanctions, les commerçants du Marché à mil sont tenus de porter des masques de protection, porter de gants pendant qu'ils vendent leurs marchandises et ne pas faire entrer dans une boutique plus de deux clients.



La direction du Marché à Mil informe la population que des dispositifs de lavage de main avec du savon ont été installés devant chaque portail du marché. Ainsi, chaque client doit laver ses mains avec du savon avant d'entrer au marché.