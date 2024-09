N'Djamena : la hausse du prix du haricot atteint 3 000 FCFA la tasse, une situation inquiétante

En bref. Le haricot, un aliment très prisé dans la capitale tchadienne, devient de plus en plus inaccessible. Autrefois vendu entre 35 000 et 50 000 FCFA le sac, son prix a triplé, une première en plus de 20 ans, selon Ali Alkatieb, propriétaire de cafétéria à N'Djamena.



Certains commerçants du marché de Dembé expliquent que le haricot se fait très rare et qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix dans l'immédiat. Cette situation complique sérieusement la vie des consommateurs.