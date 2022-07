N'Djamena : la journée turque de la démocratie commémorée avec un hommage au Tchad

La cérémonie a débuté avec la lecture du Saint Coran par Murat Kaliç, suivie d’une projection de l’historique de la journée de la démocratie.



Le président de la fondation Tchado-Turc, Ibrahim Duman, a expliqué que le 15 juillet est une date historique pour la Turquie ; date à laquelle un coup d'État a été déjoué en 2016.



L'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, a rappelé que la date du 15 juillet 2016 marque un tournant dans l'histoire de la démocratie turque. Il y a six ans, des partisans de l'organisation terroriste Fetullah Gülen (en d'autres termes FETÖ) ont tenté de renverser le gouvernement par un coup d'État. Le cerveau derrière ce qui s'est passé en Turquie à cette date est Fetullah Gülen. Il est le chef de file d'une organisation clandestine criminelle et terroriste appelée FETÖ qui est sans précédent en termes de portée mondiale, d'ambitions et de méthodes, a précisé l'ambassadeur.



"Le peuple turc, avec une longue tradition de démocratie, a fait preuve d'une position ferme et digne contre cette odieuse tentative de coup d'État et a défendu sa volonté et ses représentants légitimes lors de cette nuit traumatisante. Pourtant, cette victoire s'accompagne d'une perte tragique : le bilan est de 251 martyrs et de milliers de blessés", a dit l’ambassadeur.



Kemal Kaygisiz a rendu un hommage bien mérité et une profonde gratitude au nom de la République de Türkiye et de son peuple au feu Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour son soutien indéfectible à la Turquie dans sa lutte contre l'organisation FETÖ.