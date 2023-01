N'Djamena : la maire Fatimé Hanana s'engage pour la transparence et la réussite des projets en instance

"Je suis honorée d'être la 4ème femme à diriger la commune de N'Djamena. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour remplir mes fonctions de manière loyale et transparente", a déclaré Mme Douga. Elle a également indiqué qu'elle continuera à poursuivre les projets en cours et qu'elle se concentrera particulièrement sur les projets majeurs pour améliorer la commune.



Mme Douga a remercié ses collègues pour cette opportunité et a exprimé sa gratitude à M. Haroun pour le travail qu'il a accompli en tant que maire. Elle lui a également souhaité bonne chance pour ses futures missions.



Enfin, Mme Douga a appelé tout le personnel de la mairie à se mobiliser, à travailler ensemble et à agir de manière solidaire pour réussir.



Dans ses propos, le maire sortant Ali Haroun a réagi aux informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant la destitution du bureau politique, soulignant que la décision officielle devait venir de l'administration, conformément à la loi, et non des réseaux sociaux.