N'Djamena : la mairie annonce un système de gestion des déchets avec incinérateur

L'objectif est d'améliorer la gestion des déchets biomédicaux dans la ville de N'Djamena afin de mettre la population à l'abri des contaminations.



Le maire de la ville de N'Djamena invite les responsables des centres de santé, cliniques et pharmacies à adhérer à ce service de ramassage des déchets biomédicaux pour éviter leur incinération anarchique.



Le ministère de la Santé publique et la commune de la ville de N'Djamena veilleront, à travers des missions d'inspection, à la bonne gestion des déchets dans la ville, assure le maire.



La ville de N'Djamena fait face à des difficultés dans la gestion des déchets, avec une population de plus en plus croissante. Cette situation a un impact sur la santé publique avec notamment l'explosion du taux de paludisme en cette saison pluvieuse.