N'Djamena : la mairie détaille 8 mesures d'urgence face aux inondations

A l'issue de la première réunion, des propositions d'urgence ont été évoquées, informe la mairie :



- contrôler les caniveaux déjà curés afin de déceler ceux qui ont été bouchés par l'incivisme de certains citoyens et les déboucher ;

- déboucher systématiquement les passages d'eau (pont de fortune, four de brique, matériaux de construction stockés sur les conduits des eaux, etc) ;

- renforcer le système de de pompage, en achetant des motopompes mobiles (16 pompes de 10 pouces et 5 pompes d'amorçage) ;

- brancher les stations de pompage au réseau électrique de la Société nationale d'électricité (SNE). Le maire a informé que des instructions ont été données dans ce sens par les plus hautes autorités, à la SNE à cet effet, car précise-t-il, les groupes seuls ne peuvent pas fonctionner 24h/24 ;

- renforcer la digue (au niveau des 1er, 2ème, 7e et 9ème arrondissements) en prévention de la montée des eaux fluviales. Il est prévu également l'achat des balles de sacs et de planches, en plus de faire le stock de remblais pour gérer cette situation ;

- mobiliser des engins (poclains, porte-chars, tractopelles, niveleuses, etc) pour les travaux d'aménagement de certains quartiers périphériques afin de faciliter la mobilité de ses habitants ;

- éliminer rapidement les dépôts d'ordures sauvages pour éviter les maladies épidémiques ;

- procéder à la pulvérisation de la ville et au traitement des caniveaux par des produits homologués.