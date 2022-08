N'Djamena : la mairie n'a "jamais" encaissé les 48.4 milliards Fcfa, assure Ali Haroun

"Ça doit nous interpeller", a indiqué le secrétaire général de la Présidence, Dr. David Houdeingar, au cours d'une rencontre d'urgence au Palais présidentiel avec trois ministres et les maires des communes de N'Djamena.



Aussitôt, la destination des fonds a interpellé l'opinion publique. Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a fait une mise au point samedi à l'occasion du conseil municipal ordinaire à l'hôtel de ville.



Le maire a évoqué "des fausses informations tendant à ternir l'image de la commune", selon lesquelles la mairie aurait reçu la somme de 48.494.068.592 milliards Fcfa. "Pourtant, la commune ne gère pas les grands travaux et n'a pu bénéficier de cette somme. Bien qu'elle ait pris part au montage des différents projets, elle n'a jamais encaissé ce fonds", clarifie Ali Haroun.



"Ces ressources avaient permis au département en charge des infrastructures et celui en charge des affaires foncières, en collaboration avec la commune de N'Djamena, d'initier plusieurs projets et marchés de construction des ouvrages, de drainage, de curage et de collecte des ouvrages existants ainsi que la maintenance des stations de pompage. Si cette année on se trouve à nouveau confronté à ce phénomène d'inondations, ça doit nous interpeller", a affirmé le secrétaire général de la Présidence. Une situation que le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a jugé également incompréhensible.