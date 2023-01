TCHAD N’Djamena : la mendicité des enfants ne cesse de s'accroître

Par Martin Higdé Ndouba - 23 Janvier 2023



La mendicité des enfants ne cesse de s'accroître en raison de la difficulté de la vie et de la pauvreté des parents. Ces derniers, ne pouvant assurer les besoins élémentaires de leurs enfants, les poussent souvent à mendier dans les rues. Cependant, il est important de comprendre que cette situation est liée à la pauvreté et qu'il est donc nécessaire de s'attaquer à ses causes pour mettre fin à la mendicité des enfants.

Il est ainsi difficile de respecter la loi interdisant la mendicité au Tchad et les opérations menées par les autorités, comme celle lancée par la mairie de Ali Haroun en juillet dernier, ont peu d'effet. Selon les services de police nationale, plus de 300 mendiants ont été arrêtés, majoritairement des étrangers, mais cela ne suffit pas à mettre fin à la pratique.



Il est également triste de constater que des milliers d'enfants ont dû abandonner l'école pour se mettre à la mendicité. On peut voir près des marchés comme celui de Dembé, des enfants âgés de 5 à 6 ans, qui ne parlent même pas la langue locale, mendier avec des tasses à la main. C'est une image déplorable qui enfreint les droits de l'homme et représente une perte en capital humain.



Il est donc crucial que les gouvernants et les organisations prennent des mesures pour protéger ces enfants et leur offrir un avenir meilleur. Il est également important de sensibiliser les parents à la nécessité de prendre en compte la survie de leurs enfants avant de les mettre au monde. Le ministère de l'action sociale, celui de la protection de l'enfance et le maire de la ville doivent travailler ensemble pour trouver des solutions efficaces à ce phénomène de mendicité et d'enlèvement d'enfants.



La mendicité peut avoir des conséquences négatives sur le développement économique et social



Il existe plusieurs rapports et études sur la mendicité en Afrique, qui mettent en avant les causes et les conséquences de ce phénomène.



Les personnes les plus touchées par la mendicité sont souvent les plus vulnérables de la société, comme les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.



Il est également rapporté que la mendicité peut avoir des conséquences négatives sur le développement économique et social d'un pays, en réduisant les opportunités éducatives et professionnelles pour les enfants et en perturbant les activités économiques.



Les rapports montrent également que la mendicité est souvent utilisée comme une stratégie par les groupes armés pour recruter des enfants soldats dans certaines régions d'Afrique.



Enfin, Il y a des études qui soulignent que la mendicité est souvent utilisée comme une arme pour contraindre les populations à soutenir certaines causes politiques ou religieuses.



Il est donc important de prendre en compte ces causes et conséquences pour mettre en place des politiques efficaces pour lutter contre la mendicité en Afrique. Les gouvernements, les organisations internationales et les organisations de la société civile doivent travailler ensemble pour offrir des opportunités économiques et éducatives aux personnes vulnérables et pour prévenir la mendicité.





