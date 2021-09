N'Djamena : la section de Society of Petroleum Engineers célèbre son prix d'excellence

La SPE est une organisation professionnelle à but non lucratif dans le domaine industriel. Les membres sont engagés dans le développement et la production de ressources énergétiques, explique Hassan Djiddi Setchimi, président de la section SPE de N'Djamena.



"Il n'est jamais facile de créer et d'innover dans un domaine aussi développé et important", estime Hassan Djiddi Setchimi. Malgré les obstacles et contraintes du pays, la section SPE de N'Djamena a vu le jour officiellement le 19 Octobre 20219.



La SPE constitue plus de 84.724 membres professionnels et 73.319 membres étudiants dans le monde. Elle compte 233 sections à travers le monde y compris la section SPE de N'Djamena.



Parmi ses objectifs, la SPE collecte, diffuse et partage les connaissances techniques sur l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les technologies connexes. Elle offre aux professionnels les possibilités d'améliorer leurs connaissances techniques et professionnelles, renforce aussi la capacité de la communauté pétrolière et gazière à répondre aux demandes énergétiques du monde de manière sûre et respectueuse de l'environnement durable.



La SPE n'attribue que deux distinctions aux meilleures sections : la distinction présidentielle qui est attribuée qu'aux 5% des premières meilleures sections et la distinction d'excellence qui est attribuée qu'aux 20% des meilleures sections.



Juste après sa naissance, la SPE section de N'Djamena a rencontré des difficultés dues à la Covid-19. Ce qui a freiné ses activités. Malgré cela, la section s'est battue pour réaliser quelques activités qui ont résulté par l'attribution de sa distinction d'excellence sur le 233 sections à travers le monde réparties dans 164 pays.



​Au cours de l'évènement, le secrétaire général de la section SPE de N'Djamena, Ndonga Serge et Mme. Nario Mamout Kisné s sont relayés tour à tour pour des présentions thématiques sur les plans d'actions de la SPE.