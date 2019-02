N'Djamena : le 1er arrondissement expérimente la délégation d'assainissement

La commune du 1er arrondissement a signé ce vendredi 1er février une convention dans le cadre de l'assainissement de certains quartiers avec le groupement d'assainissement et d'hygiène de Farcha. Le groupement s'engage à collecter les déchets ménagers dans des quartiers de la commune prédéfinis par la convention.



Une phase d'expérimentation de trois mois va être entamée par le groupement qui sera désormais chargé du ramassage des déchets ménagers dans deux des 11 quartiers du 1er arrondissement : Farcha et Madjorio.



"Comme nous le savons tous, les déchets urbains et péri-urbains constituent un problème social, surtout avec la forte croissance démographique. C'est pourquoi cette action a été initiée pour tenter de remédier à ce problème crucial. Ce groupement doit assurer la propreté des quartiers dans leurs ménages, sans exception, pour un bon état de santé de la population", a déclaré le maire du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkérim.



Le responsable du groupement hygiène et assainissement s'est félicité du choix de la commune du 1er arrondissement. Il a promis d'oeuvrer pour une pleine satisfaction, conformément aux clauses du contrat.



A l'issue de la phase d'expérimentation, le contrat devrait être prolongée avec le groupement en cas de satisfaction de la commune.