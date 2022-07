N'Djamena : le CERGIED incite à la participation citoyenne à travers le théâtre

Lançant officiellement la campagne, le représentant du maire de la ville de N’Djamena, Hassan Abdoulaye Malloum, a félicité le CERGIED pour son initiative. Il a exhorté le gouvernement de transition à mettre à leur disposition des moyens afin d'accompagner cette campagne dans la ville de N’Djamena.



Selon Dingambaye Abel, représentant du directeur général du CERGIED, la vision du Centre est d'œuvrer pour le développement durable du Tchad grâce à la promotion de l'État de droit, d'une gouvernance démocratique, d'une gestion transparente des affaires publiques, de manière saine et équitable.



L'organisation s'est fixée dès sa création quatre principaux objectifs : lutter contre les inégalités ; promouvoir la gouvernance responsable ; mener des études et recherches alternatives sur les questions de développement ; et constituer une base permanente de données pouvant permettre aux décideurs et partenaires de développement de disposer de I'information actualisée sur les questions de développement.