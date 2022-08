N'Djamena : le CERGIED sensibilise 120.000 personnes contre les inégalités sociales

Du 31 juillet au 11 août 2022, avec l'appui financier des partenaires OXFAM et l'AFD, une équipe théâtrale a fait le tour des 10 arrondissements de la ville de N’Djamena pour des productions théâtrales en lien avec la participation des jeunes et des femmes dans les processus de prise des décisions, la lutte contre les inégalités sociales ainsi que la promotion de la protection.



Dans son intervention, le représentant du directeur général du CERGIED, Dingambaye Abel, souligne que le théâtre joue un rôle primordial dans la société. Le message véhiculé par le théâtre est un message très frappant. Selon lui, c'est un message tiré au sein de la communauté à travers le vécu et les expériences du comportement social. Il encourage chaque acteur à travailler pour changer la mentalité de la société mais aussi lutter contre les inégalités.



120.000 personnes ont étés touchées par cette campagne de sensibilisation sur les inégalités sociales et les solutions proposées par la stratégie nationale de la protection sociale, les violences basées sur le genre, ainsi que la participation des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision.