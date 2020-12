N'Djamena : le centre d'ophtalmologie de l'hôpital d'Amitié Tchad-Chine va être renforcé

N'Djamena - Le Tchad et la Chine ont signé mardi une lettre d’intention relative à la mise en place du mécanisme de coopération entre les hôpitaux jumelés et les lettres échangées sur les amendements au protocole d’accord relatif à l’envoi de la mission médicale chinoise.



La coopération entre les hôpitaux jumelés concerne le premier hôpital affilié à l'Université de Nanchang, chef-lieu de la province chinoise de Jiangxi, et l'hôpital d'Amitié Tchad-Chine de N'Djamena.



​Les documents ont été signés par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, et l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jinjin.



L'un des documents signés ce mardi renouvelle le protocole d’accord relatif à l’envoi de la mission médicale chinoise en y ajoutant un ophtalmologue pour faire de l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine un centre phare dans la sous-région.



La première mission médicale chinoise a été envoyée au Tchad en novembre 1978.



Selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Tchad et la Chine développent la coopération à travers des actions importantes notamment le partage d’expériences, les consultations médicales à distance, des échanges académiques, la formation du personnel et l’envoi des experts pour la pandémie de covid-19.



La Chine est le premier pays à apporter son secours au Tchad au moment de l’annonce de la pandémie malgré sa situation interne liée à la pandémie.