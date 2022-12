N’Djamena : le collectif des jeunes religieux de Walia donne le sourire aux enfants sinistrés

"Ne pouvant pas rester indifférent face à la situation que traversent les sinistrés, nous avons décidé d’apporter notre petite contribution pour montrer à nos petites sœurs et frères notre soutien", a déclaré la présidente Theabé Judith.



Ce don a été remis grâce à l’appui financier de l’Office national pour la promotion et de l’emploi (ONAPE).



Recevant les cadeaux, les enfants ont entonné un chant de paix et de bénédiction, en signe de remerciement au collectif. Une grande animation religieuse a immortalisé cette occasion.