N’Djamena : le complexe scolaire Abdoulaye Moussa de Farcha Djigoulié honore ses bacheliers

Le fondateur leur souhaite une bonne continuation dans leurs études supérieures et assure que le complexe restera à leur disposition à la fin de leurs études supérieures, tout en invitant les parents d’élèves à prodiguer de bons conseils pour la réussite de leurs progénitures.



Le proviseur du complexe scolaire Abdoulaye Moussa, Togyanouba Koumingaye, affirme que ces résultats réjouissent non seulement l’administration mais aussi le corps enseignant. Pour lui, cette réussite offre l’occasion d’exhorter les enseignants et élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes en vue des meilleurs résultats.



La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations aux 85 lauréats toutes séries confondues. Des attestations de reconnaissance ont été également remises au corps enseignant. Un jeu-concours a été organisé pour prôner l’excellence. À l’issue du jeu, cinq élèves ont été distingués.