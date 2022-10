N'Djamena : le complexe scolaire Le Toumaï honore ses bacheliers de la session 2022

Le président du conseil d'administration et fondateur du complexe scolaire "Le Toumaï", Mahamat Ibrahim Souleymane, a indiqué que son établissement a su mettre en place une discipline pour parvenir à ces résultats.



"La déception, ce n'est pas notre nom, elle n'est pas notre image. Nous cherchons à conquérir les grands établissements comme le collège Charles Lwanga de Sarh, Sacrée Cœur et le lycée Ibnou-Mahadjir", a ajouté Mahamat Ibrahim Souleymane en guise de défi.



Le représentant des lauréats, Mahamat Saleh Hassan, a affirmé qu'une première étape est franchie. La deuxième sera marquée part les études supérieures pour la plupart.



"Ne nous laissons pas divertir pour le discours des hommes politiques et de ceux qui sont habitués aux gains faciles. Notre réussite dans cette deuxième phase ne fera pas seulement notre fierté mais aussi celle de tous ceux qui ont contribué à notre formation", a-t-il affirmé.



Le complexe scolaire "Le Toumaï" occupe cette année le 5ème rang des établissements en terme de qualité de formation des élèves.