N'Djamena : le complexe scolaire "Le soleil brillant" lance les inscriptions et réinscriptions 2022/2023

Par ailleurs, il est porte à la connaissance des parents d’élèves et élèves que les classes de 1ere S et TD sont créées au titre l’année scolaire 2022/2023 avec des enseignants compétents et qualifiés.



Innovation : La pratique de l’informatique et l’apprentissage de l’anglais.



La rentrée des classes est fixée au 1er octobre 2022 à 7 heures précises.



Pour toute information complémentaire veuillez contacter les adresses suivantes :

- Tél : 66 78 35 01/62 40 80 94/63 66 26 15/99 52 37 79 ;

- Direction du complexe situé au quartier Farcha Ardep Timan à 50 mètres au Sud du centre de santé Ardep Timan



Horaire : 7h30 min à 16h30 min

Attention ! Le nombre de places est limité.