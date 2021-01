N'Djamena : le délégué du gouvernement appelle la population à être "consciente du danger"

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forteye Amadou, a inspecté dimanche les marchés de la ville de N'Djamena pour s'assurer du respect du confinement de la capitale. Il a expliqué que "la population n'a pas encore pris conscience parce que la pandémie de Covid-19 c'est un danger".



Selon lui, "si le gouvernement prend un certain nombre de mesures pour confiner la population, ce n'est pas de gaité de coeur. C'est pour l'intérêt de cette population. Il faut que cette population soit consciente que le danger est en train de planer sur notre pays et que les mesures fortes s'imposent afin d'éviter que toute la population soit contaminée".



"Quand on dit aux gens de rester chez eux, ce n'est pas pour les pénaliser, c'est pour les amener à ne pas tomber malade. En une semaine, pas d'activités, oui certainement vous aurez un certain nombre de difficultés mais c'est quand tu est en bonne santé que tu peut faire des activités", a ajouté Adoum Forteye Amadou.



Dans les marchés de la capitale, les boutiques sont fermées. Seuls les étals, commerces et transports des produits alimentaires sont autorisés à ouvrir pendant le confinement.