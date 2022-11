N’Djamena : le football à l’honneur pour les 50 ans de la BEAC

À l'occasion de la célébration de 50 ans de la BEAC, un tournoi de football Maracana a été organisé en faveur des institutions bancaires pour promouvoir les talents des personnels. Au total, 12 équipes réparties en deux poules sont appelées à se confronter. Les matchs ont commencé hier et se poursuivent jusqu'aujourd'hui.



L’équipe du Trésor et des Comptes Publics a affronté hier soir, en match de poule, la Banque de l'habitat du Tchad. À la mi-temps, le score était de taille : un but partout.



Après la seconde période, par erreur défensive, l'équipe du Trésor a encaissé le second but et s’est éliminée de la compétition. Le match s’est terminé par la victoire de la Banque de l'habitat du Tchad sur 2 buts à 1. Cette dernière est qualifiée en quart de finale.