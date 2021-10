N'Djamena : le partage d'un billet de 10.000F ramassé par terre déchire deux jeunes

Fait divers. Deux jeunes se sont disputés pour un billet de 10.000 Fcfa ramassé par terre, non loin du marché Champ de fil dans le 5e arrondissement de N'Djamena. Il s'agit d'un vendeur ambulant et d'un passager à vélo.



Le vendeur ambulant fut le premier à ramasser le billet de 10.000 Fcfa. Il a proposé 2000 Fcfa au cycliste en tant que témoin oculaire. Ce dernier a refusé la proposition au prétexte qu'il a aperçu en premier le billet à distance mais n'a pas pu le saisir rapidement sous la pression du vent.



Le désaccord a conduit à une dispute. Certaines personnes attirées par la dispute ont suggéré un partage équitable. Le vendeur est resté catégorique sur sa décision et a quitté le lieu avec la somme. Ce qui est loin d'être fini. Le passager irrité par ce geste a décidé de suivre le vendeur puis l'a immobilisé pour réclamer le partage équitablement.



Des agents de la police municipale sont intervenus pour clarifier l'affaire. Ayant entendus les faits exposés par le vendeur ambulant, ils ont récupéré le billet et sont partis. Les deux hommes sont perdants.