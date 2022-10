N'Djamena : le quartier Gassi menacé par la crue du fleuve Chari et Logone, après Walia et Dingangali. Depuis ce matin, une partie du quartier est touché par des inondations. #Tchad



Le quartier Gassi est menacé d’inondations à la suite de la crue du fleuve Chari et Logone. Après Walia et Dingangali dans le 9ème arrondissement, c’est au tour de Gassi d’être sous la menace d’inondations.



Depuis ce matin du 14 octobre, une partie du quartier Gassi, dans le 7ème arrondissement, est en train d’être envahie par les eaux.