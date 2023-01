TCHAD

N'Djamena : le sable occupe plus le goudron que les usagers au 7ème arrondissement

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 17 Janvier 2023

Le 7e arrondissement de N'Djamena, le plus grand et le plus peuplé de la capitale, fait face à des difficultés de circulation causées par l'obstruction du goudron par le sable. Depuis plus d'une année, les axes principaux tels que l'avenue 10 Octobre, le rond-point échangeur de Dembé, le rond-point échangeur Chaoua et le rond-point Double voie sont dégradés, le sable occupant la moitié du goudron.