N'Djamena : le sit-in du parti USPR est "strictement interdit" par les autorités

Le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismaïl Chaibo, a signé mardi un arrêté portant interdiction d'un sit-in devant le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Le sit-in prévu demain, mercredi 13 janvier 2021 par le parti Union sacrée pour la République (USPR), est strictement interdit pour "violation du décret n°2 du 7 janvier 2021 portant prorogation du confinement de la ville de N'Djamena et renforcement des mesures sanitaires".



Lundi, le leader de l'USPR, François Djékombé, a déploré le "caractère inique, cynique et sadique de cette décision de confiner environ trois millions d'habitants de la capitale qui, pour la plupart, se débrouillent pour trouver un repas par jour".



Depuis le 1er janvier 2021, la capitale N'Djamena est confinée suite à une hausse des cas de coronavirus.