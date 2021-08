N'Djamena : les agents de sécurité du pavillon des urgences travaillent en insécurité

En cette période de Covid-19, les uns refusent de portent le masque de protection tandis que d’autres ne se lavent pas les mains. Et pourtant, ces agents sont positionnés à l’entrée dudit hôpital pour la sécurité des biens et personnes venant pour les circonstances.



Les familles des patients ont du mal à se conformer aux règles de sécurité établies par les hôpitaux, surtout les heures de visite des malades et le nombre limité de visiteurs.



"Nous avons du mal à gérer certaines personnes. Les uns se croient au-dessus des autres en portant la tenue militaire ou le turban. Ils refusent parfois de se conformer à nos exigences. Par contre, d’autres sont mal intentionnés. Le cas de vol est monnaie courante", explique un agent de sécurité qui s'exprime sous l'anonymat.



"Le plus souvent, ces personnes nous intimident verbalement avec ces mots : "tu me connais ?". De tels agissements sont les fruits de l'ignorance. Sinon comment comprendre qu’une personne qui assure la sécurité des biens soit traitée ainsi", s'interroge l'agent de sécurité.



Pour Djim, un vendeur de médicaments en face du pavillon des urgences, c’est une question de mauvaise compréhension entre les agents de sécurité et les familles des patients.



Oumar, un visiteur, n'apprécie pas l'attitude des agents de sécurité : « Ils sont trop durs et refusent de nous comprendre ». Toutefois, chacun doit agir en toute responsabilité pour une meilleure compréhension car un adage en langue locale du Tchad dit que : « le propriétaire d'une latrine a toujours raison, même si celui qui frappe à la porte souffre de la diarrhée ».