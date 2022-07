N'Djamena : les combattants tchadiens de la 2ème guerre mondiale à l'honneur

Des tableaux peints retraçant l'histoire de la colonisation sont exposés, sans oublier des archives d'anciens combattants qui ont participé à la libération de la France à la suite de l'appel du général De Gaulle du 18 juin 1940.



La ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité, Ndougonna Mabakasse Riradjim, explique que le Tchad et la France sont liés par une histoire commune qui commence dès la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours.



L'un des passages les plus glorieux de cette histoire correspond à celle du général Leclerc. Ainsi, pour la ministre de la Culture, "le Tchad et le régiment des tirailleurs sénégalais ont été parmi les premiers à se rallier à la France libre du général De Gaulle le 26 août 1940".