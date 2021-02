N'Djamena : les dirigeants du G5 Sahel rendent hommage aux martyrs

En marge du 7ème sommet des Chefs d’Etat du G5 Sahel, les Chefs d’Etat et autres représentants officiels des pays hôtes déposent à tour de rôle, une gerbe de fleur devant le nouveau monument des Martyrs de la Place de la nation à N’Djaména.



Le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est le premier à procéder au dépôt de la gerbe de fleur à ce nouveau monument ce dimanche 14 février 2021. Il a allumé une flamme à la mémoire de tous les martyrs. Une flamme qui durera tout le long du sommet.



Le dépôt de gerbe de fleur, au monument des Martyrs est la reconnaissance et la célébration des femmes et des hommes qui ont défendu au prix de leur sang et de leur intégrité physique contre les forces du mal. Et au-delà, les Chefs d’Etat du G5 Sahel commémorent la mémoire des soldats tchadiens et africains tombés, blessés ou amoindris sur les différents théâtres d’opérations de lutte contre les djihadistes dans tous le Sahel et ailleurs.