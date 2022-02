N'Djamena : les élèves rebroussent chemin suite à la grève des enseignants

Ce mardi 22 février 2022, les élèves des établissements publics à savoir le lycée Félix Eboué, Lycée technique commercial et technique Industriel sont surpris de voir leurs enseignants absents des salles. Par manque d'informations, ils sont venus au cours.



​À pieds ou en motos, les élèves ont aussitôt pris le chemin du retour pour regagner les domiciles. "Je suis arrivé à l'école ce matin, curieusement je vois tout le monde dehors. Je me suis approché de mes camarades pour en comprendre les raisons. Le proviseur nous a expliqué qu'il n'y a pas cours et a demandé à ce que chacun rentre chez soi car il y a une grève de trois jours", explique Abakar Hassana, élève en class de seconde.



"Nous devions faire un devoir de classe mais hélas. Ça ne nous arrange pas cet arrêt brusque", déplore Abakar.