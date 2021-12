N'Djamena : les étudiants de médecine lèvent leur grève suite à une promesse des autorités

Les étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine de N'Djamena ont annoncé le 18 décembre la levée de leur grève enclenchée le 10 novembre. Cette décision fait suite à une rencontre ce jeudi avec le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, explique Capel Ha-Borde, président du bureau exécutif de l'association estudiantine.



Les étudiants qui revendiquent 33 mois d'arriérés de bourse, constatent la bonne évolution de leur dossier au niveau des finances. Selon eux, le ministre des Finances et du Budget a promis de débloquer tous les arriérés.



Les étudiants annoncent une reprise des activités académiques et hospitalières dès le 20 décembre 2021.



Le 2 décembre, une manifestation des étudiants de la faculté de médecine de Ndjamena a été dispersée par la police.