N'Djamena : les étudiants initient des formations sur la cohabitation

Un atelier de formation organisé par l'Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad, en partenariat avec l'Action des partenaires pour l'appui au développement, a lieu du 1er au 2 mars au CEFOD, à N'Djamena.



Six facultés de la ville de N'Djamena prennent part à l'atelier axé sur le rôle des "jeunes ambassadeurs de la paix en milieu universitaire".



Les thèmes abordés au cours de l'atelier sont le rôle et la responsabilité de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violente, les causes et les conséquences ; la promotion de l'égalité et du genre : l'impact sur le développement de la société ; la cohabitation pacifique : l'importance et les avantages ; la gestion et la résolution des conflits dans le milieu de la jeunesse.



Selon le président de l'Union des étudiants, Toubou Mahamat Bakhit, "pour avoir une solution sur la cohabitation pacifique et le gestion de conflits inter-religieux et ethniques, il faut toujours organiser des conférences et des ateliers de formation".



D'après lui, cela permet de consolider la cohabitation pacifique et d'instaurer le dialogue dans toutes les institutions estudiantines au Tchad. "Cet atelier de formation renforce nos capacités sur le respect, la tolérance et l'acceptation de l'autre avec ses différences", explique-t-il.



"Les conflits inter-religieux se propagent partout dans le monde à cause de l'ignorance. Les leaders religieuses nous ont confirmé que promouvoir la paix n'est pas l'utilisation d'armes mais l'amour du prochain", relève le président de l'Union des étudiants.