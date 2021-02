N'Djamena : les maires qui ont "mal fait" ne doivent "plus revenir" après les élections

"Ceux qui ont bien fait, évidemment c'est bon, ceux qui ont mal fait (...) La mairie de la ville de N'Djamena, en un mandat, on a changé sept maires. Si on comptabilise, c'est la gabegie, mauvaise gestion. Tout est dans la poche (...) Curieusement, les contribuables ce sont les populations".

Le chef de l'État a émis le souhait samedi de voir une capitale avec zéro déchet. "Cela est possible et à notre portée. Nous allons investir encore", a dit Idriss Deby, s'exprimant au Palais du 15 janvier avec la population de N'Djamena."Cette fois-ci, les maires élus doivent répondre (aux attentes). Après les élections c'est pareil, si vous avez bien fait, vous pouvez encore revenir. Si vous avez mal fait, vous ne pouvez plus revenir", a estimé le président.Idriss Deby appelle la population à "juger les maires au moment venu, aux élections surtout".Le président exhorte la population à une "mobilisation générale pour changer l'image de N'Djamena", afin que la ville soit "sans déchets, une ville où les caniveaux sont curés, où il n'y a pas en saison des pluies l'eau qui stagne".