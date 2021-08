N'Djamena : les marchés Al-Afrah et Taradona seront fermés pour une opération d'aménagement

Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a annoncé ce 26 août le lancement d'une grande opération d'assainissement et d'aménagement des marchés Al-Afrah et Taradona, dans le 7ème arrondissement.



L'opération aura lieu le 28 août 2021 dès 6 heures. Les marchés seront fermés jusqu'à la fin de l'opération.



La mairie compte sur la compréhension de tous, notamment des vendeuses de poissons et autres commerçants. Elle appelle les usagers à prendre des dispositions pour leurs approvisionnements.