N'Djamena : les regroupements de plus de 50 personnes interdits

Le chef de l'État a prolongé jeudi par décret le confinement de la ville de N'Djamena. Des mesures sont réaménagées : Tout regroupement public ou privé de plus de 50 personnes est interdit, précise le décret n°2 du 7 janvier 2021.



Le précédent décret du 31 décembre 2020 prévoyait une limite de 10 personnes. L'ancienne mesure avait été décriée car plusieurs familles regroupent plus de 10 personnes sous un même toit.



En plus des bars et restaurants, les boites de nuit et commerces non alimentaires sont fermés.



Chaque semaine, le Comité de gestion de crise sanitaire évaluera la situation et proposera des mesures appropriées, instruit le chef de l'État.