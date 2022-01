N'Djamena : les ressortissants du Sila honorent leurs représentants au Festival Dary

Les ressortissants de la province du Sila à N'Djamena ont organisé le 15 janvier une journée de réjouissance et de reconnaissance à leurs représentants qui ont pris part au Festival Dary.



Des responsables de la province, membres du gouvernement et représentants au Conseil national de transition (CNT) ont pris part à la cérémonie et ont rendu hommage à ceux qui ont honoré la province.



La représentante du Sila au CNT et point focal, Khalia Sakhairoun Ahmat, et le président de la commission Mahamat Adef Ahmat ont salué la mobilisation qui a permis la mise en valeur de la diversité culturelle de la province. Khalia Sakhairoun Ahmat a rappelé que plusieurs communautés cohabitent au Sila.