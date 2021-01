N'Djamena : ouverture d'un magasin destiné aux produits Made in Tchad

N'Djamena - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (PME) a ouvert jeudi 22 janvier, au quartier NDjari dans le 8ème arrondissement, la première supérette made in Tchad, en présence de plusieurs responsables et jeunes entrepreneurs.



La supérette commercialise des produits locaux. À terme, l'ambassadeur des jeunes entrepreneurs, Adam Ismaël, souhaite que l'initiative soit dupliquée dans d'autres arrondissements et villes du pays.



Pour Fadoul Soultani, président de la Confédération, ce projet permet de faire émerger les produits locaux, grâce à l'appui de tous les producteurs et associations féminines.



Le chef cuisinier Hissein Mahamoud a indiqué que "le Tchad est tellement riche sur le plan agricole et produit des aliments très variés". Selon lui, "on a une terre brute qui demande seulement à être exploitée".



En tant que chef pâtissier à l'international, Hissein Mahamoud a toujours eu l'idée de promouvoir ces différents produits essentiels. "Aujourd'hui, c'est l'heure de consommer à la made in Tchad. On a trop longtemps consommer les produits importés mais de nos jours, les tchadiens ont compris et ont commencé à faire des efforts pour consommer ce que nous cultivons ici depuis des années", a relevé Hissein Mahamoud.



L'ambassadeur des jeunes entrepreneurs, Adam Ismaël, a évoqué la nécessité d'un plaidoyer de haut niveau. Il s'est dit rassuré que le made in Tchad soit déjà une réalité. "Tout le monde est présent aujourd'hui, producteurs, transformateurs, aspirants entrepreneurs mais aussi des petits exportateurs parce qu'il y a des produits qui sont exportés au-delà de nos frontières. C'est une fierté et ce n'est qu'un début".