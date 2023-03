N'Djamena parmi les villes les plus polluées du monde selon un rapport sur la qualité de l'air

D'après le rapport, l’augmentation de la concentration de particules fines est attribuée aux tempêtes de sable en 2021.



Ce rapport indique que 90% des pays de la planète respirent un air pollué, contenant des particules fines PM2.5.



Seulement 13 des 131 pays étudiés s’en sortent bien. Les régions d’Asie et du Moyen-Orient sont particulièrement touchées par la pollution atmosphérique. En Europe, seules 4,6% des villes et régions respectent les normes de l’OMS. Athènes est la capitale la plus polluée en Europe, suivie de Sofia, Bucarest, Ljubljana et Varsovie. Paris, Berlin et Rome font également partie des villes européennes les plus polluées.



À l’inverse, les capitales d’Europe du Nord, telles que Reykjavik, Tallinn, Stockholm, Oslo et Helsinki, sont les moins polluées. Canberra, la capitale de l’Australie, est la ville où l’on respire l’air le plus sain.