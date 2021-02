N'Djamena : présence sécuritaire renforcée, en prévision de manifestations

Le groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) a renforcé jeudi sa présence dans la ville de N'Djamena, avec des moyens anti-émeutes, en prévision d'appels à manifester.



Au quartier Gassi, plusieurs camions de police équipés de jets d'eau sont aperçus depuis ce matin. "Ce n'est pas bien de montrer une telle force devant les enfants qui partent le matin à l'école. Aujourd'hui, c'est la peur à la vue de toutes ces armes", déplore une habitante du quartier.



Une présence sécuritaire renforcée est également constatée aux ronds-points de différents arrondissements de la capitale.



Lundi, le ministre de la Sécurité publique Mahamat Tahir Orozi a signé un arrêté portant interdiction de plusieurs manifestations pour éviter des troubles à l'ordre public. Les manifestations de la Coordination des mouvements Citoyen Le Temps, la Dynamique Stop ça suffit, Les Transformateurs et l'association des diplômés sans emploi prévues les 4, 5, 6 et 7 février 2021 à N'Djamena et dans certaines provinces sont strictement interdites.



Initiateurs de la marche pacifique du 6 février 2021, Les Transformateurs ont annoncé leur intention de la maintenir malgré l'interdiction.



Le ministre de la Sécurité publique a instruit la police, la gendarmerie et la garde nomade de faire appliquer la mesure d'interdiction.