N'Djamena : un amphithéâtre de l'Université rebaptisé au nom de Yokabdjim Mandigui

L'amphithéâtre de droit et des sciences économiques de l'Université de N'Djamena a été rebaptisé ce samedi 17 novembre 2018 au nom de l'ex-recteur et doyen de l'Université, Yokabdjim Mandigui. Cette rebaptisation est dû à tous les services loyaux qu'il a rendu à la société.



Le ministre de l'Enseignement supérieur et celui des Petits métiers ont pris part à la cérémonie d'hommage à Yokabdjim Mandigui, décédé il ya deux ans, en 2016.



Le ministre, le corps enseignant, les parents, les étudiants ainsi que les connaissances se sont mobilisés pour cette cérémonie. "Aujourd'hui, c'est reconnaître les grandes qualités du défunt qui mérite plus que cela", a relevé le ministre de l'Enseignement supérieur, Houdeingar David.



La cérémonie a pris fin par la mise à terre de plantes au sein de l'Université de N'Djamena.