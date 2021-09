N'Djamena : un bus de transport dévie un nid de poule et s'encastre contre un poteau

N'Djamena - Il est 10h36 ce vendredi 24 septembre. Un minibus de transport en commun, avec à son bord des passagers en provenance de Dembé, arrive non loin de la clinique la Grâce dans le 7e arrondissement et dévie un nid de poule avant de s'encastrer contre un poteau électrique.



Aucun passager du minibus n'a été blessé. Le véhicule est toutefois endommagé suite au choc.



Des policiers sont arrivés sur les lieux pour procéder à un constat avant d'acheminer le minibus au commissariat du 7ème arrondissement. Les passagers du minibus quant à eux ont continué leur chemin à bord d'un autre minibus.



D'après des témoins, le nid de poule est la cause de plusieurs accidents. L'année dernière, ce même trou a causé la mort du styliste de l'ex-première dame. Les citoyens demandent à la commune de s'empresser pour colmater le nid de poule.