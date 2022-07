N'Djamena : un centre du réseau de distribution de la STE touché par un incendie

N'Djamena - Un incendie est survenu au cours de la matinée du 25 juillet au centre du réseau de distribution de la Société tchadienne des eaux (STE), communément appelé « deux châteaux », au quartier Klemat dans le 2ème arrondissement.



"Toute l’équipe de production et de distribution s'est mobilisée pour une action idoine afin d’assurer la disponibilité et la qualité de l'eau dans le plus bref délai", assure la STE qui s'excuse pour les perturbations observées.