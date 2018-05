N’Djamena : un don de 100 livres au lycée Etoile Polaire

L’Association des Auteurs et Ecrivains Tchadiens d’Expression Française (ASEAT) s’est lancée depuis quelques temps dans une opération de remise gratuite des recueils de nouvelles écrits par des tchadiens, dans quelques établissements d’enseignement secondaire de la ville de N’Djamena.



Après le Lycée de Gassi et le Lycée Zenith, L’association des Auteurs et Ecrivains Tchadiens d’Expression Française (ASEAT) a remis récemment au Lycée Etoile Polaire de Klemat, un don de 100 livres, composé essentiellement de recueils produits par des auteurs et écrivains tchadiens. Ce don visé à exhorter les élèves à épouser une culture de l’excellence dans le domaine de la lecture et de surtout partir à la découverte des œuvres produites par des écrivains et auteurs tchadiens.



En remettant officiellement la totalité des livres au proviseur dudit lycée dans la cour de l’établissement, le secrétaire exécutif de l’Association des Auteurs et Ecrivains Tchadiens d’Expression Française (ASEAT), Sosthène Mbernodji a indiqué que la remise de ces livres vise à encourager et à encadrer les élèves à lire pour devenir des écrivains en vue d’être plus fort qu’eux, et afin d’assurer la relève.



Selon lui, ce geste revêt d’une importance assez capitale dans la mesure où l’éducation est l’affaire de tous. « C’est un recueil de nouvelles écrit par des tchadiens. Le parrainage a été réalisé par l’écrivain français Thomas Dietrich qui est notre ami et par ailleurs, le président d’honneur de notre association. Ce sont au total 500 exemplaires de livres qui sont destinés à être partagés dans des Lycées, mais on a déjà commencé au Lycée de Gassi et au Lycée Zenith. Aujourd’hui, on est au Lycée Etoile Polaire. C’est une manière d’encourager les élèves à l’excellence, à lire, à devenir des écrivains aussi puisque la lecture c’est l’aliment de vitalité de l’homme à l’instar de l’aliment pour nourrir le corps. L’esprit a besoin aussi de la lecture », a expliqué le secrétaire exécutif de l’Association des Auteurs et Ecrivains Tchadiens d’Expression Française (ASEAT), Sosthène Mbernodji.



Pour sa part, le proviseur du Lycée Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave a exprimé toute sa reconnaissance à l’Association des Auteurs et Ecrivains Tchadiens d’Expression Française (ASEAT) face à ce geste de remise de livre qui constitue une valeur inestimable.



« Les dons qu’ils nous ont offert sont d’une valeur inestimable parce que de nos jours, ce n’est vraiment pas facile. C’est la raison pour laquelle nous, nous engageons fermement à les utiliser de façon très rationnelle. Nous en ferons vraiment un très bon usage. Les manuels resteront dans la bibliothèque pour que tous puissent en profiter », a souligné le proviseur du Lycée Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave.