N’Djamena : un incendie maîtrisé dans un bâtiment

Mercredi soir, un grand bâtiment commercial situé sur l'avenue Elnimeri à N’Djamena, a été la proie des flammes. L'incendie, qui a débuté en début de soirée, a été circonscrit peu après.



Les pompiers de la mairie centrale ont été alertés et sont rapidement intervenus sur place. Ils ont dû faire face à un brasier qui menaçait de se propager. Heureusement, le véhicule anti-incendie est arrivé à temps pour permettre aux pompiers de commencer à maîtriser les flammes.



Le bâtiment en question est un grand espace commercial qui abrite plusieurs commerces et boutiques d'opérateurs économiques. Les marchandises stockées dans les différentes boutiques représentent un enjeu économique important pour les commerçants.



Heureusement, l'incendie a été circonscrit et aucun dommage matériel n'a été signalé.