N'Djamena : un mini-pont en construction à Walia pour désenclaver face à la pluie

Pour remédier à la question de l'impraticabilité ou de l'inaccessibilité de certains quartiers en saison pluvieuse, la Croix-Rouge du Tchad a choisi le 9ème arrondissement de N'Djamena et précisément Walia Madagascar. Ce quartier est souvent inondé par les eaux de pluie. Le mini-pont est d'une longueur de 15 mètres de long. Il relie le quartier avec la grande voie bitumée. Cette route fût coupée sous l'effet de l'érosion, rendant difficile l'accès à ce quartier pendant la saison des pluies. Les populations sont obligées, à chaque fois, de garer les engins de l'autre côté et de marcher pour se rendre à la maison.



Le mini-pont est construit à base de briques cuites, ciment, fer et gravier. Ces matériaux sont financés par la Croix-Rouge du Tchad. Actuellement, le chantier est à l'arrêt par manque de ciment pour achever les travaux. Un des membres du comité de collecte, en même temps maçon, Gapili Palaye, explique que « le chantier est financé par la Croix-Rouge du Tchad, mais qu'actuellement, il y a une insuffisance de ciment ».



L'ingénieur précise que la dalle doit être coulée avec 15 centimètres d'épaisseur et avec un dosage bien fort. Il appelle les bonnes volontés à voler à leur secours, pour donner une bouffée d'oxygène aux populations. En ce qui concerne la collecte de porte à porte, les riverains se disent fatigués, car dans les années passées, l'argent a été détourné. Ils n'ont plus confiance. S'il est achevé, ce mini-pont permettra au voitures et mêmes aux bennes de traverser pour rallier la route goudronnée.